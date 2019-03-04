«Ветерок» сбежала из ада: СБУ вывела на подконтрольную территорию танкистку ДНР (ВИДЕО)

Светлана Дрюк — идеальный свидетель для Гааги, фото — Діалог

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Командир танкового экипажа так называемой ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Украины в результате секретной операции украинских контрразведчиков.

Этот факт 4 марта подтвердила Служба безопасности Украины.

«Начальника штаба танкового батальона с позывным „Ветерок“ благодаря длительной операции контрразведки СБУ вывели на подконтрольную территорию», — говорится в сообщении СБУ.

В службе считают, что получили ценного свидетеля российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы о количестве войск, структуре руководства и руководящей роли кадровых российских офицеров в организации террористической деятельности на Донбассе.

Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») начала военную карьеру в ДНР санитаркой. Впоследствии она командовала полком, а возглавляемый ею танковый женский экипаж стал своеобразным символом военных формирований так называемой ДНР.

По мотивам жизни Дрюк в РФ сняли фильм «Ополченочка», премьера которого должна была состояться 9 мая. Прототипом главной героини боевика, в котором клеймится Украина, стала Светлана Дрюк.

В интервью каналу «1+1» танкистка призналась, что влюбилась в одного из украинских контрразведчиков, который также был участником операции вывода.

Кроме того, переданные Светланой данные помогли уничтожить в районе Тореза восемь российских танков Т-72. Она готова свидетельствовать в Гаагском трибунале о полной подконтрольности военных формирований так называемой ДНР российским кураторам. Дрюк также располагает документами-доказательствами подготовки Россией полномасштабного вторжения в Украину.

Выход из территории ДНР состоялся согласно легенде о якобы лечении Дрюк в российском Ростове-на-Дону. Женщина открыто сообщила о переходе на территорию Украины только после того, как ее детей вывезли на безопасную территорию в Украине.