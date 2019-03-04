Подросток умер из-за отравления наркотиками на дне рождения в Харькове (ВИДЕО)

Подросток умер из-за отравления наркотиками на дне рождения в Харькове. Фото: Infoport

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В Харькове два подростка отравились наркотиками: один из них погиб, а второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Трагедия произошла на дне рождения их 16-летней подруги.

Для празднования подростки сняли отдельный дом в поселке Высокий в пригороде Харькова. Поскольку они вели себя очень шумно, хозяин дома выгнал их, после чего молодежь поехала к своей 20-летней знакомой переночевать. Утром девушка обнаружила, что одни из парней умер, а другому было плохо. Об этом сегодня сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть 14-летнего юноши, а его 15-летнего друга в срочном порядке увезли в больницу.

На допросе именинница призналась, что погибший рассказывал о наличии у него наркотиков неизвестного происхождения. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили интернет-магазин, который реализовывал наркотики. Товар покупателям передавали через «закладки».