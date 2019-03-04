Газовые тарифы: суд признал противоправным постановление Кабмина о порядке формирования цен для населения

Суд отменил постановление правительства №315 от 27 апреля 2016 года, фото: today.ua

https://racurs.ua/n118927-sud-priznal-protivopravnym-postanovlenie-pravitelstva-o-poryadke-formirovaniya-ceny-na-gaz-dlya.html

Racurs.ua

Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление правительства № 315 от 27 апреля 2016 года, которое определяло порядок формирования цены на газ для населения.

Рассмотрение соответствующего иска лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и общественной организации «Тарифная мобилизация» к Кабинету министров длилось с 2016 года, сообщает «Судебная власть Украины».

Отмечается, что за это время произошло изменение состава коллегии судей в связи с истечением срока их полномочий, поэтому дело пришлось рассматривать заново.

Суд признал постановление противоправным и недействительным в связи с нарушением Кабмином порядка его принятия в части согласования с секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины и обнародования проекта постановления, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.

«Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу», — отмечает пресс-служба суда.

На странице «Батькивщины» в Facebook говорится, что соответствующее постановление правительства отменено с момента его принятия.

Постановление Кабмина № 315 от 27 апреля 2016 года устанавливало, что с 1 мая того же года по 31 марта 2017-го цена на газ для населения повышается до 6,879 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Таким образом, была отменена так называемая «социальная норма» для населения в объеме 1,2 тыс. куб. м в отопительный сезон по цене 3,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Обстоятельства принятия этого постановления изучало Национальное антикоррупционное бюро. По мнению следствия, такая цена была экономически необоснованной и не подтвержденной фактическими расходами, что повлекло тяжкие последствия в виде оплаты населением коммунальных услуг по завышенным тарифам.

Сейчас газовые тарифы для населения определяются постановлением правительства № 867 от 19 октября 2018 года. Цена газа составляет 8548,9 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним также, что в январе «Нафтогаз» объяснял, почему украинцам приходят платежки со значительно завышенными суммами.