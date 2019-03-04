Как российские наемники пересекали украинскую границу, рассказали в Госпогранслужбе (ВИДЕО)

Как российские наемники пересекали границу, рассказали сотрудники Госпогранслужбы. Фото: Державна прикордонна служба України

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Схему, по которой российские военные законно пересекали украинскую границу, обнаружили сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции.

Для того, чтобы заслать в Украину российского военного, лицо и его документы проходили тщательную подготовку, отмечается на сайте Государственной пограничной службы.

Во-первых для отправки в Украину выбирали лиц кавказской и азиатской внешности. Затем их документы передавались на территорию Украины пособникам. Они проставляли фальшивые печати с датами въезда в Украину в различных пунктах пересечения границы. Как отмечают в ведомстве, это делалось для «замыливания» глаз пограничникам. Через некоторое время военный прибывал в Украину и во время пересечения границы у него не возникало никаких проблем.

Вычислив эту схему, пограничники смогли задержать россиянина, который находится в международном розыске как боевик и ИГИЛ и еще нескольких иностранцев, которые были осуждены за совершение тяжких преступлений. Также в Киеве были задержаны двое пособников, граждан России и Украины, которые ждали новые паспорта иностранцев, чтобы проставить там печати.

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