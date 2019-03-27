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Слідом за тропічним циклоном «Ідай» в Мозамбік прийшли холера і діарея. Фото: reuters

Слідом за тропічним циклоном «Ідай» в Мозамбік прийшли холера і діарея

27 бер 2019, 22:23
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В Мозамбік слідом за тропічним циклоном «Ідай» прийшли холера і діарея. Після жахливої повені в країну прийшли інфекційні захворювання.

За останніми даними, лікарі зафіксували п’ять випадків захворювання на холеру і близько 2,7 тис. осіб захворіли на діарею. Медики зазначають, що хворі громадяни настільки слабкі, що не можуть ходити. Про це повідомляє видання reuters.

Інфраструктура водопостачання була повністю знищена, а умови санітарії перебувають на низькому рівні, що ускладнює боротьбу з епідемією інфекційних захворювань в такий щільно населеній країні як Мозамбік.

Зазначимо, що холера властива цій країні і за останні п’ять років в Мозамбіку було зафіксовано кілька спалахів захворювання. Останній спалах закінчилася в лютому минулого року. Тоді були інфіковані 2 тис. осіб.

Інфекційні хвороби можуть спричинити збільшення кількості загиблих від наслідків тропічного циклону «Ідай», який забрав життя більше 700 осіб.

Розвитку холери активно сприяє забруднення стічних вод і продуктів харчування. Захворювання може призвести до смерті протягом декількох годин, якщо не надати хворому медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що циклон «Ідай» забрав життя 732 осіб. Більше 1,5 тис. осіб опинилися в складній ситуації.


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