У США величезний алігатор вийшов «прогулятися» на поле для гольфу. Фото: Забавник

https://racurs.ua/ua/n119970-u-ssha-velycheznyy-aligator-vyyshov-progulyatysya-na-pole-dlya-golfu-video.html

Ракурс

У США гігантський алігатор вийшов прогулятися на поле для гольфу. Рептилія полежала біля однієї з лунок і потім рушила до озера.

Дивовижний інцидент стався в місті Саванна штат Джорджія. В цей час на полі для гольфу перебували гравці. Після того як алігатор покинув поле, вони продовжили гру. Про це повідомляє видання The Guardian.

Ед Венс був настільки шокований зустріччю з гігантською рептилією, що зняв її на телефон і виклав в Twitter. Під роликом американець розповів, що назавжди запам’ятає гучні кроки, з якими пересувався алігатор, і порівняв його з динозавром. Імовірно, довжина рептилії становить 2,7 метра.

An enormous alligator was spotted strolling onto a golf course in Georgia, United States pic.twitter.com/ipMbZGaVn6 — Reuters Top News (@Reuters) 27 марта 2019 г.

У цю пору року в алігаторів у США починається шлюбний сезон, вони починають вести більш активний спосіб життя і частіше зустрічаються з людьми.

Раніше повідомлялося, що вчені створили дивовижний додаток віртуальної реальності, який дозволяє побачити навколишній світ таким, яким його бачать крихітні примати з лісів Південно-Східної Азії — довгоп’яти.