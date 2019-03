У США гігантський алігатор вийшов прогулятися на поле для гольфу. Рептилія полежала біля однієї з лунок і потім рушила до озера.

Дивовижний інцидент стався в місті Саванна штат Джорджія. В цей час на полі для гольфу перебували гравці. Після того як алігатор покинув поле, вони продовжили гру. Про це повідомляє видання The Guardian.

Ед Венс був настільки шокований зустріччю з гігантською рептилією, що зняв її на телефон і виклав в Twitter. Під роликом американець розповів, що назавжди запам’ятає гучні кроки, з якими пересувався алігатор, і порівняв його з динозавром. Імовірно, довжина рептилії становить 2,7 метра.

An enormous alligator was spotted strolling onto a golf course in Georgia, United States pic.twitter.com/ipMbZGaVn6