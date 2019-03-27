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У США величезний алігатор вийшов «прогулятися» на поле для гольфу. Фото: Забавник

У США величезний алігатор вийшов «прогулятися» на поле для гольфу (ВІДЕО)

27 бер 2019, 21:31
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У США гігантський алігатор вийшов прогулятися на поле для гольфу. Рептилія полежала біля однієї з лунок і потім рушила до озера.

Дивовижний інцидент стався в місті Саванна штат Джорджія. В цей час на полі для гольфу перебували гравці. Після того як алігатор покинув поле, вони продовжили гру. Про це повідомляє видання The Guardian.

Ед Венс був настільки шокований зустріччю з гігантською рептилією, що зняв її на телефон і виклав в Twitter. Під роликом американець розповів, що назавжди запам’ятає гучні кроки, з якими пересувався алігатор, і порівняв його з динозавром. Імовірно, довжина рептилії становить 2,7 метра.

У цю пору року в алігаторів у США починається шлюбний сезон, вони починають вести більш активний спосіб життя і частіше зустрічаються з людьми.

Раніше повідомлялося, що вчені створили дивовижний додаток віртуальної реальності, який дозволяє побачити навколишній світ таким, яким його бачать крихітні примати з лісів Південно-Східної Азії — довгоп’яти.


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