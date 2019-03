В США гигантский аллигатор вышел прогуляться на поле для гольфа. Рептилия полежала возле одной из лунок и затем двинулась к озеру.

Удивительный инцидент произошел в городе Саванна штат Джорджия. В это время на поле для гольфа находились игроки. После того как аллигатор покинул поле, они продолжили игру. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эд Вэнс был настолько шокирован встречей с гигантской рептилией, что заснял ее на телефон и выложил в Twitter. Под роликом американец рассказал, что навсегда запомнит громкие шаги, с которыми передвигался аллигатор, и сравнил его с динозавром. Предположительно, длина рептилии составляет 2,7 метра.

An enormous alligator was spotted strolling onto a golf course in Georgia, United States pic.twitter.com/ipMbZGaVn6