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Ракурс
В США огромный аллигатор вышел «прогуляться» на поле для гольфа. Фото: Забавник

В США огромный аллигатор вышел «прогуляться» на поле для гольфа (ВИДЕО)

27 мар 2019, 21:31
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В США гигантский аллигатор вышел прогуляться на поле для гольфа. Рептилия полежала возле одной из лунок и затем двинулась к озеру.

Удивительный инцидент произошел в городе Саванна штат Джорджия. В это время на поле для гольфа находились игроки. После того как аллигатор покинул поле, они продолжили игру. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эд Вэнс был настолько шокирован встречей с гигантской рептилией, что заснял ее на телефон и выложил в Twitter. Под роликом американец рассказал, что навсегда запомнит громкие шаги, с которыми передвигался аллигатор, и сравнил его с динозавром. Предположительно, длина рептилии составляет 2,7 метра.

В это время года у аллигаторов в США начинается брачный сезон, они начинают вести более активный образ жизни и чаще встречаются с людьми.

Ранее сообщалось, что ученые создали удивительное приложение виртуальной реальности, которое позволяет увидеть окружающий мир таким, каким его видят крошечные приматы из лесов Юго-Восточной Азии — долгопяты.


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