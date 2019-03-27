В США огромный аллигатор вышел «прогуляться» на поле для гольфа. Фото: Забавник

https://racurs.ua/n119970-v-ssha-ogromnyy-alligator-vyshel-progulyatsya-na-pole-dlya-golfa-video.html

Ракурс

В США гигантский аллигатор вышел прогуляться на поле для гольфа. Рептилия полежала возле одной из лунок и затем двинулась к озеру.

Удивительный инцидент произошел в городе Саванна штат Джорджия. В это время на поле для гольфа находились игроки. После того как аллигатор покинул поле, они продолжили игру. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эд Вэнс был настолько шокирован встречей с гигантской рептилией, что заснял ее на телефон и выложил в Twitter. Под роликом американец рассказал, что навсегда запомнит громкие шаги, с которыми передвигался аллигатор, и сравнил его с динозавром. Предположительно, длина рептилии составляет 2,7 метра.

An enormous alligator was spotted strolling onto a golf course in Georgia, United States pic.twitter.com/ipMbZGaVn6 — Reuters Top News (@Reuters) 27 марта 2019 г.

В это время года у аллигаторов в США начинается брачный сезон, они начинают вести более активный образ жизни и чаще встречаются с людьми.

Ранее сообщалось, что ученые создали удивительное приложение виртуальной реальности, которое позволяет увидеть окружающий мир таким, каким его видят крошечные приматы из лесов Юго-Восточной Азии — долгопяты.