Циклон «Ідай» позбавив життя понад 700 осіб. Фото: twitter/ajplus

https://racurs.ua/ua/n119803-cyklon-iday-pozbavyv-jyttya-ponad-700-osib.html

Ракурс

В Африці циклон «Ідай» забрав життя щонайменше 732 осіб. Ще понад 1,5 тис. осіб потребують термінового порятунку з дахів будинків і гілок дерев. У відділенні гуманітарної допомоги ООН попереджають про нові повені, які відбудуться після чергових злив. Опади заповнять прилеглі греблі і місцеві річки знову вийдуть з берегів.

Всього за добу кількість загиблих в Мозамбіку (держава в південно-східній Африці) збільшилася з 242 до 417 осіб. У Малаві жертвами циклону стали 56 осіб і ще 259 громадян загинули в Зімбабве. Про це повідомляє агентство Reuters.

У всіх трьох країнах триває операція з порятунку, а ті, що вижили допомагають шукати жертв серед руїн міст. В результаті повені тисячі осіб залишилися без води, їжі та даху над головою. Рятувальники на вертольотах і човнах доставляють громадян в безпечне місце. Медики зафіксували кілька випадків холери.

Жахливий тропічний циклон «Ідай» налетів на Мозамбіку ще минулого тижня. Швидкість вітру досягала 170 км/год. Потім стихійне лихо рушило в глиб материка, принісши смерть громадянам ще двох держав.

Оцінити повний збиток до відступу паводкових вод поки складно.

Раніше повідомлялося, що з’явилися фото і відео масштабної повені в Африці, яку приніс циклон «Ідай».