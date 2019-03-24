Наркотики, зброя і 10 млн доларів: викрито масштабну мережу незаконної торгівлі. Фото: Юрий Луценко

https://racurs.ua/ua/n119802-narkotyky-zbroya-i-10-mln-dol-rozkryto-masshtabnu-mereju-nezakonnoyi-torgivli-foto.html

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В Україні викрили масштабну мережу наркоторгівлі. У незаконному бізнесі було задіяно близько 1 тис. осіб. Правоохоронці в ході обшуків вилучили наркотики, зброю і близько 10 млн дол. готівкою.

Злочинна мережа продавала наркотичні речовини за криптовалюту, а клієнтів знаходили через інтернет-сайти і чат-боти в месенджері Telegram. Цю операцію вже назвали однією з найуспішніших, яку спільно проводили Служба безпеки України (СБУ) і Генеральна прокуратура України (ГПУ). Про це повідомляє генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в facebook.

Встановлено, що злочинна мережа була добре організованою і структурованою. Так, її силовий підрозділ займався фізичною розправою над конкурентами і рекетом. Усередині угруповання замість штрафів відрубували пальці тим особам, що провинилися.

В організацію також входили закладники, наркокур'єри, а самі організатори завели акаунти на криптобіржах і криптогаманці, через які велася оплата наркотичних речовин. Всього організаторів нарахували 20 осіб, їм вже обрали запобіжний захід.

Так, деякі отримали арешт без права внесення застави, у інших арешт із заставою 100−300 млн грн. Рекордну заставу отримав один з організаторів, якому, щоб вийти, треба буде сплатити 349 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у Львові на днях затримали групу наркоторговців, які незаконно реалізовували амфетамін, екстазі та ЛСД. Правоохоронці вилучили у підприємливих злочинців наркотики на суму близько 1,5 млн грн.