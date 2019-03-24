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Наркотики, оружие и 10 млн долл.: раскрыта масштабная сеть незаконной торговли. Фото: Юрий Луценко

Наркотики, оружие и 10 млн долл.: раскрыта масштабная сеть незаконной торговли (ФОТО)

24 мар 2019, 08:26
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В Украине раскрыли масштабную сеть наркоторговли. В незаконном бизнесе было задействовано около 1 тыс. человек. Правоохранители в ходе обысков изъяли наркотики, оружие и около 10 млн долл. наличными.

Преступная сеть продавала наркотические вещества за криптовалюту, а клиентов находили через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Telegram. Данную операцию уже назвали одной из самых успешных, которую совместно проводили Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура Украины (ГПУ). Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в facebook.

Около 1 тыс. человек входили в масштабную сеть наркоторговли. Фото: Юрий Луценко

Установлено, что преступная сеть была хорошо организованной и структурированной. Так, ее силовое подразделение занималось физической расправой над конкурентами и рэкетом. Внутри группировки вместо штрафов провинившимся отрубали пальцы.

В организацию также входили закладчики, наркокурьеры, а сами организаторы завели аккаунты на криптобиржах и криптокошельки, через которые велась оплата наркотических веществ. Всего организаторов насчиталось 20 человек, им уже избрали меру пресечения.

У наркоторговцев изъяли оружие, наркотики и 10 млн долл.

Так, некоторые получили арест без права внесения залога, у других арест с залогом 100−300 млн грн. Рекордный залог получил один из организаторов, которому, чтобы выйти, надо будет уплатить 349 млн грн.

Ранее сообщалось, что во Львове на днях задержали группу наркоторговцев, которые незаконно реализовывали амфетамин, экстази и ЛСД. Правоохранители изъяли у предприимчивых преступников наркотики на сумму около 1,5 млн грн.

Источник: Ракурс


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