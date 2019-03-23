Круизный лайнер застрял в норвежских водах. Фото: www.cruisegid.ru

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Круизный лайнер Viking Sky застрял в водах у западного побережья Норвегии. Остановка движения произошла из-за отказа двигателя.

Во время поломки двигателя на борту лайнера находились 1300 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа, сообщает Sky News.

Спасательные службы вертолетами эвакуировали всех, кто находился на лайнере. Операции спасения мешал сильный ветер, впрочем, никто из пассажиров не пострадал.

На побережье был организован пункт приема пассажиров лайнера. Сообщается, что всех эвакуированных расселят в ближайшем поселке.

Причины остановки двигателя неизвестны. Через некоторое время после остановки лайнер смог перезапустить двигатель. Сейчас он стоит на якоре в 2,5 км от побережья.

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, были ли украинцы среди пассажиров лайнера.