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Украинец Радивилов завоевал «серебро» на этапе Кубка мира в Катаре. Фото: ИА «Вчасно

Украинец завоевал «серебро» на этапе Кубка мира в Катаре (ФОТО)

23 мар 2019, 21:13
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Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал «серебро» на соревнованиях в Дохе. Сейчас в Катаре проходит этап Кубка мира.

Второе место гимнаст Радивилов занял в дисциплине опорный прыжок, он набрал 14,9 балов, сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Украинский спортсмен уступил лишь корейскому спортсмену Ян Хак Сону, который набрал 15,3 балов. Отметим, что кореец является олимпийским чемпионом.

Также сообщается, что соревнования в рамках этапа Кубка мира являются квалификационными для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Японии.

Украинец Радивилов завоевал «серебро» на этапе Кубка мира в Катаре. Фото: НОК

Напомним, ранее сообщалось, что украинский спортсмен Андрей Проценко завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы в Глазго. Украинец уступил итальянскому спортсмену Джанфранко Тамбери.

Источник: Ракурс


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