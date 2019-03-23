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Робощенка для поглаживаний создали в США. Фото: ZooClub.ru

Робощенка для поглаживаний создали в США (ФОТО)

23 мар 2019, 20:41
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Робощенка, реагирующего на поглаживания, создала американская компания Tombot. Робощенок выглядит, как настоящая собака.

Щенок-робот умеет вилять хвостом и кивать головой, но не может ходить. Tombot также может тявкать в ответ на голосовые команды, сообщается на сайте компании.

Ожидается, что основными заказчиками робощенка будут пожилые люди, которые любят собак, но в силу возраста им сложно за ними ухаживать. В компании считают, что Tombot сможет заменить им четырехлапого друга.

На данный момент уже существует большое количество подобных игрушек, поэтому создатели робощенка делали акцент на его реалистичность.

Купить Tombot можно за 299 долл., в продажу он поступит в мае 2020 года.

Робощенка для поглаживаний создали в США. Фото: kickstarter.com


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