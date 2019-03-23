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В Житомирской области задержан организатор нелегальной миграции. Фото: Трибун

В Житомирской области задержан организатор нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол (ФОТО)

23 мар 2019, 20:10
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Мужчину, который отправлял нелегалов в страны Европейского Союза, задержали сотрудники СБУ в Житомирской области.

Злоумышленника разыскивали следователи Интерпола, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что мужчина длительное время скрывался в странах Европы от правоохранителей. В Коростышев он вернулся для того, чтобы оформить документы гражданина Украины на новое имя.

Правоохранители задержали злоумышленника в Коростышеве. Сейчас он находится под стражей. По факту организации незаконной миграции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) и по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, штампов, печатей и бланков) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области задержан организатор нелегальной миграции. Фото: ssu.gov.ua

Источник: Ракурс


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