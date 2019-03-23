Акции протестов «желтых жилетов» в Париже. Фото: RT

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В Париже продолжаются акции протестов «желтых жилетов». Сегодня, 23 марта, правоохранители задержали более 50 участников.

Протестующие собрались на площади Данфер-Рошро и мирной процессией двинулись по левому берегу Сены. Во время шествия полицейские блокировали участников акции, отклоняющихся от утвержденного маршрута. Протестующих также оттеснили от Триумфальной арки, сообщает Associated Press.

Правоохранители сообщили, что уже оштрафовали 29 участников протестов, задержали 51 протестующего. Также полицейские проводили проверки на въезде в Париж, в рамках которых были досмотрены более 4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что проведение акций протестов «желтым жилетам» запретили на Елисейских полях. Также протестующим запретили собираться в центральных районах крупных городов страны.