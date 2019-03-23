Самого крупного тираннозавра открыли канадские ученые. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n119796-samogo-krupnogo-tirannozavra-otkryli-kanadskie-uchenye-foto.html

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Самого крупного тираннозавра открыли канадские ученые. К таким выводам пришли палеонтологи Альбертского университета в Канаде после исследования останков тираннозавра Скотти.

Самым крупным представителем вида тираннозавров, найденных и изученных на данный момент, является тираннозавр Скотти, останки которого были обнаружены в 1991 году, сообщается в журнале The Anatomical Record.

Ученые, с помощью вычисления размера ног тираннозавра рекса, выяснили, что перед ними находится самая крупная особь этого вида, вес которой мог превышать 8,8 т. Также один из авторов исследования называет тираннозавра Скотти крупнейшим из известных науке наземных хищников.

Палеонтологи также сообщили, что тираннозавр Скотти умер в возрасте 30 лет и более 66 млн лет пролежал в земле. Также было обнаружено, что у Скотти при жизни были сломаны ребра, он перенес заражение челюсти и ранения хвоста. По мнению ученых, это может свидетельствовать о том, что этот тираннозавр сражался с другими представителями своего вида.