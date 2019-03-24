Циклон «Идай» лишил жизни более 700 человек. Фото: twitter/ajplus

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В Африке циклон «Идай» унес жизни по меньшей мере 732 человек. Еще более 1,5 тыс. человек нуждаются в срочном спасении с крыш домов и веток деревьев. В отделении гуманитарной помощи ООН предупреждают о новых наводнениях, которые произойдут после очередных проливных дождей. Осадки заполнят близлежащие плотины и местные реки снова выйдут из берегов.

Всего за сутки количество погибших в Мозамбике (государство в юго-восточной Африке) увеличилось с 242 до 417 человек. В Малави жертвами циклона стали 56 человек и еще 259 граждан погибли в Зимбабве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во всех трех странах продолжается операция по спасению, а выжившие помогают искать жертв среди руин городов. В результате наводнения тысячи человек остались без воды, еды и крыши над головой. Спасатели на вертолетах и лодках доставляют граждан в безопасное место. Медики зафиксировали несколько случаев холеры.

Чудовищный тропический циклон «Идай» обрушился на Мозамбику еще на прошлой неделе. Скорость ветра достигала 170 км/ч. Затем стихийное бедствие двинулось в глубь материка, принеся погибель гражданам еще двух государств.

Оценить полный ущерб до отступления паводковых вод пока сложно.

Ранее сообщалось, что появились фото и видео масштабного наводнения в Африке, которое принес циклон «Идай».