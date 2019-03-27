Вслед за тропическим циклоном «Идай» в Мозамбик пришли холера и диарея. Фото: reuters

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В Мозамбик следом за тропическим циклоном «Идай» пришли холера и диарея. После чудовищного наводнения в страну пришли инфекционные заболевания.

По последним данным, врачи зафиксировали пять случаев заболевания холерой и около 2,7 тыс. человек заболели диареей. Медики подмечают, что больные граждане настолько слабы, что не могут ходить. Об этом сообщает издание reuters.

Инфраструктура водоснабжения была полностью уничтожена, а условия санитарии находятся на низком уровне, что усложняет борьбу с эпидемией инфекционных заболеваний в такой плотно населенной стране как Мозамбик.

Отметим, что холера свойственна этой стране и за последние пять лет в Мозамбике было зафиксировано несколько вспышек заболевания. Последняя вспышка закончилась в феврале прошлого года. Тогда были инфицированы 2 тыс. человек.

Инфекционные болезни могут повлечь за собой увеличение количества погибших от последствий тропического циклона «Идай», который унес жизни более 700 человек.

Развитию холеры активно способствует загрязнение сточных вод и продуктов питания. Заболевание может привести к смерти в течение нескольких часов, если не оказать больному медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что циклон «Идай» унес жизни 732 человек. Более 1,5 тыс. человек оказались в сложной ситуации.