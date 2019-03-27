В Кропивницком вспыхнул пожар на автомобильной стоянке, есть пострадавшие. Фото: МВД

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В Кропивницком на автостоянке вспыхнули пять грузовых автомобилей, три из которых с цистернами газа. В результате возгорания произошло семь взрывов разной мощности и пострадали три человека, их доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным, среди пострадавших оказались двое сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и водитель газовоза, который находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС.

Взрыв на автостоянке стал причиной возгорания десяти легковых автомобилей и кровли двухэтажного здания бывшего СТО на площади около 200 кв. м. Около 20.55 пожар удалось локализовать, на месте работало 85 пожарных.

Причину возгорания пока еще устанавливают сотрудники спецслужб. Район происшествия оцепили правоохранители. На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что сегодня утром произошел пожар в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета, расположенном на ул. Бориспольской в Дарницком районе столицы.