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В Кропивницком вспыхнул пожар на автомобильной стоянке, есть пострадавшие. Фото: МВД

Взрыв на автостоянке в Кропивницком отправил в больницу трех человек (ФОТО, ВИДЕО)

27 мар 2019, 23:11
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В Кропивницком на автостоянке вспыхнули пять грузовых автомобилей, три из которых с цистернами газа. В результате возгорания произошло семь взрывов разной мощности и пострадали три человека, их доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным, среди пострадавших оказались двое сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и водитель газовоза, который находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС.

В Кропивницком вспыхнул пожар на автостоянке. Фото: ГСЧС

На месте происшествия в Кропивницком работают 85 пожарных

Взрыв на автостоянке стал причиной возгорания десяти легковых автомобилей и кровли двухэтажного здания бывшего СТО на площади около 200 кв. м. Около 20.55 пожар удалось локализовать, на месте работало 85 пожарных.

Причину возгорания пока еще устанавливают сотрудники спецслужб. Район происшествия оцепили правоохранители. На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что сегодня утром произошел пожар в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета, расположенном на ул. Бориспольской в Дарницком районе столицы.


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