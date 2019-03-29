Вибори-2019: Порошенко та Зеленський не з’явились на дебати, Тимошенко прийшла ненадовго

Порошенко та Зеленський не з’явились на дебати, Тимошенко прийшла ненадовго. Фото: Хвиля

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Двоє кандидатів у президенти не з’явились на телевізійні дебати, які мали відбутися на «Суспільному».

Лідери президентських перегонів Петро Порошенко та Володимир Зеленський не прийшли на дебати, а Юлія Тимошенко з’явилась на телебаченні, але одразу пішла, повідомляє УНІАН.

Ведучі дебатів та журналісти, які були у студії, запропонували Тимошенко поспілкуватися та відповісти на низку запитань щодо її програми. Проте кандидат у президенти відмовилась від пропозиції. Тимошенко заявила, що хотіла б подискутувати зі своїми конкурентами, а, оскільки вони не з’явилися, вона також залишила студію.

«Я прийшла на дебати, хоча дебати нема кого», — заявила Тимошенко.

Раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що головні претенденти на крісло президента не з’являться на телевізійні дебати.

Нагадаємо, вже цієї неділі, 31 березня, відбудуться вибори президента. На головний пост у країні претендують 39 кандидатів. Згідно з даними соціологічних опитувань, лідерами президентських перегонів є Петро Порошенко, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.