Багатотонний бензовоз роздавив пішохода у Києві. Фото: Город Х

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Бензовоз розчавив працівника ринку, який переходив дорогу в недозволеному місці. Інцидент стався сьогодні, 29 березня, на столичній Борщагівці.

Чоловік з візком, заповненим товаром, переходив дорогу перед великогабаритною машиною. Коли він потрапив у «мертву зону» поля зору для водія бензовоза, загорілося зелене світло для машин і вантажівка почала рух, повідомляє «Інформатор».

Бензовоз переїхав пішохода кількома парами коліс. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці. Медики, що приїхали, лише констатували смерть.

Згідно з даними правоохоронців, пішохід не скористався переходом, який знаходився недалеко від того місця, де він переходив дорогу, вирішивши скоротити шлях до ринку. Правоохоронці, які працюють на місці аварії, встановлюють всі деталі інциденту.