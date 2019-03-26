У Києві розбилася поліцейська Toyota, є постраждалі

https://racurs.ua/ua/n119877-u-kyievi-rozbylasya-policeyska-toyota-ie-postrajdali-foto-video.html

Ракурс

У Шевченківському районі Києві вранці 26 березня сталася ДТП за участі автомобіля поліцейських. Службовий автомобіль Toyota Prius (Тойота Пріус) під час патрулювання на вулиці Юрія Іллєнка з невідомих причин злетів з дороги і врізався в стовп.

У лікарню з місця аварії відправили пасажира та водія, повідомляється на відео, оприлюдненому на каналі dtp.kiev.ua у Фейсбук. Машина відновленню не підлягає. Припускають, що водій заснув за кермом.

На місці ДТП працювали рятувальники ДСНС, поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що 10 березня у Львові нетверезий чоловік, позбавлений водійських прав, протаранив поліцейський автомобіль.