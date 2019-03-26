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В Киеве разбилась полицейская Toyota, есть пострадавшие

В Киеве разбилась полицейская Toyota, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

26 мар 2019, 10:30
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В Шевченковском районе Киеве утром 26 марта произошло ДТП с участием автомобиля полицейских. Служебный автомобиль Toyota Prius (Тойота Приус) во время патрулирования на улице Юрия Ильенко по неизвестным причинам слетел с дороги и врезался в столб.

В больницу с места аварии отправили пассажира и водителя, сообщается на видео, обнародованном на канале dtp.kiev.ua в Фейсбук. Машина восстановлению не подлежит. Предполагают, что водитель уснул за рулем.

На месте ДТП работали спасатели ГСЧС, полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Напомним, что 10 марта во Львове нетрезвый мужчина, лишенный водительских прав, протаранил полицейский автомобиль.

В Киеве разбилась полицейская Toyota, есть пострадавшие

В Киеве разбилась полицейская Toyota, есть пострадавшие

Источник: Ракурс


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