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В Киеве разбилась полицейская Toyota, есть пострадавшие
В Киеве разбилась полицейская Toyota, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119877-v-kieve-razbilas-policeyskaya-toyota-est-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
В Шевченковском районе Киеве утром 26 марта произошло ДТП с участием автомобиля полицейских. Служебный автомобиль Toyota Prius (Тойота Приус) во время патрулирования на улице Юрия Ильенко по неизвестным причинам слетел с дороги и врезался в столб.
В больницу с места аварии отправили пассажира и водителя, сообщается на видео, обнародованном на канале dtp.kiev.ua в Фейсбук. Машина восстановлению не подлежит. Предполагают, что водитель уснул за рулем.
На месте ДТП работали спасатели ГСЧС, полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.
Напомним, что 10 марта во Львове нетрезвый мужчина, лишенный водительских прав, протаранил полицейский автомобиль.
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