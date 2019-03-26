В столице России нашли мертвым генерала ФСБ

Генерала ФСБ нашли мертвым в квартире в северной части Москвы, фото: The Insider

https://racurs.ua/n119876-v-stolice-rossii-nashli-mertvym-generala-fsb.html

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В квартире, расположенной в северной части столицы России Москвы, нашли мертвым генерал-майора Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Рядом с ним было найдено служебное удостоверение.

По предварительной информации, признаки насильственной смерти или уголовного преступления не обнаружены. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах.

«Мужчина умер сам», — утверждает собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации телеграмм-канала Mash, умерший — 59-летний Сергей Соколов. Последний раз он связывался со своими родными в начале этого месяца. Он бывший сотрудник 10-го отдела КГБ России, позже возглавлял один из отделов ФСБ.

Отмечается, что в его квартире обнаружили арсенал оружия — несколько пистолетов, охотничье ружье и 150 патронов. Рядом с телом Соколова также обнаружили его пенсионное удостоверение.

Напомним, весной 2017 года в камере московского СИЗО нашли мертвым топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Истекавшего кровью мужчину обнаружили его сокамерники. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть. В изоляторе Евдокимов находился по обвинению в мошенничестве, совершенном во время его работы в авиационной отрасли РФ.