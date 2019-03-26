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Генерала ФСБ знайшли мертвим у квартирі в північній частині Москви, фото: The Insider

У столиці Росії знайшли мертвим генерала ФСБ

26 бер 2019, 10:23
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У квартирі, розташованій у північній частині столиці Росії Москви, знайшли мертвим генерал-майора Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Поруч із ним було знайдене службове посвідчення.

За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті чи кримінального злочину не виявлено. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерела в російських правоохоронних органах.

«Чоловік помер сам», — стверджує співрозмовник агентства.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

За інформацією телеграм-каналу Mash, померлий — 59-річний Сергій Соколов. Востаннє він зв’язувався зі своїми рідними на початку цього місяця. Він колишній співробітник 10-го відділу КДБ Росії, пізніше очолював один із відділів ФСБ.

Зазначається, що в його квартирі виявили арсенал зброї — кілька пістолетів, мисливську рушницю та 150 патронів. Поруч із тілом Соколова також виявили його пенсійне посвідчення.

Нагадаємо, навесні 2017 року в камері московського СІЗО знайшли мертвим топ-менеджера «Роскосмосу» Володимира Євдокимова. Чоловіка, котрий спливав кров’ю, виявили його співкамерники. Медики, що прибули за викликом, констатували смерть. В ізоляторі Євдокимов перебував через обвинувачення у шахрайстві, здійсненому під час його роботи в авіаційній галузі РФ.


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