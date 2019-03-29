Многотоннажный бензовоз раздавил пешехода в Киеве. Фото: Город Х

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Бензовоз раздавил работника рынка, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел сегодня, 29 марта, на столичной Борщаговке.

Мужчина с тележкой, заполненной товаром, переходил дорогу перед крупногабаритной машиной. Когда он попал в «мертвую зону» поля зрения для водителя бензовоза, загорелся зеленый свет для машин и грузовик начал движение, сообщает «Информатор».

Бензовоз переехал пешехода несколькими парами колес. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Приехавшие медики лишь констатировали смерть.

Согласно данным правоохранителей, пешеход не воспользовался переходом, который находился недалеко от того места, где он переходил дорогу, решив сократить путь к рынку. Правоохранители, работающие на месте аварии, устанавливают все детали инцидента.