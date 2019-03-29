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Взрывом разрушило частный дом в Днепропетровской области. Фото: Новое время

Взрывом разрушило частный дом в Днепропетровской области (ФОТО, ВИДЕО)

29 мар 2019, 21:31
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Частный дом взорвался в Просяной Покровского района Днепропетровской области. Инцидент произошел сегодня, 29 марта, около 16.00.

В доме произошел мощный взрыв, в результате которого здание было полностью разрушено, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Согласно данным спасателей, взрывной волной были повреждены еще три соседних дома. В результате взрыва пострадал владелец домохозяйства. Мужчину 1974 г.р. госпитализировали в больницу. У него диагностировали закрытую черепную мозговую травму, термические ожоги и ушиб головного мозга. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Спасатели и правоохранители выясняют причины взрыва. По предварительной версии, произошел взрыв природного газа.

Взрывом разрушило частный дом в Днепропетровской области. Фото: dp.dsns.gov.ua

Взрывом разрушило частный дом в Днепропетровской области. Фото: dp.dsns.gov.ua

Взрывом разрушило частный дом в Днепропетровской области. Фото: dp.dsns.gov.ua

Источник: Ракурс


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