На взятке размером 10 тыс. грн поймали судью в Закарпатской области. Фото: КиевВласть

https://racurs.ua/n120061-na-vzyatke-razmerom-10-tys-grn-poymali-sudu-v-zakarpatskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

На взятке в размере 10 тыс. грн поймали судью в Закарпатской области. Правоохранители задержали судью на «горячем».

Судья Раховского районного суда требовал у местного жителя 10 тыс. грн за вынесение решения в его пользу по гражданскому делу, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Чиновника задержали во время получения взятки в рабочем кабинете. Сейчас судье объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об отстранении судьи от занимаемой должности, правоохранители проводят все необходимые следственные действия.

Напомним, сегодня правоохранители задержали судью Малиновского райсуда Одессы во время получения взятки. Служитель Фемиды за 2,5 тыс. долл. обещал решить жилищный вопрос истца. Реальный владелец жилья не мог пользоваться квартирой за того, что дело около двух лет находилось в суде, но так не было рассмотрено.