На хабарі розміром 10 тис. грн зловили суддю у Закарпатській області. Фото: КиевВласть

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На хабарі розміром 10 тис. грн зловили суддю у Закарпатській області. Правоохоронці затримали суддю на гарячому.

Суддя Рахівського районного суду вимагав у місцевого мешканця 10 тис. грн за винесення рішення на його користь у цивільній справі, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Посадовця було затримано під час отримання хабаря у робочому кабінеті. Наразі судді оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вирішують питання щодо відсторонення судді від займаної посади, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці затримали суддю Малиновського райсуду Одеси під час отримання хабаря. Служитель Феміди за 2,5 тис. дол. обіцяв вирішити житлове питання позивача. Реальний власник житла не міг користуватися квартирою через те, що справа близько двох років перебувала у суді, але її так не було розглянуто.