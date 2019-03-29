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Палац фараона Рамзеса II розкопали американські археологи у Єгипті. Фото: vv-travel.ru

Палац фараона Рамзеса II розкопали американські археологи у Єгипті (ФОТО)

29 бер 2019, 20:31
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Невідомий раніше палац Рамзеса II знайшли американські археологи у Єгипті. Вчені проводили дослідження храму фараона.

Під час розкопок на території храму фараона археологи помітили кам’яну доріжку. Вона вела до входу до іншої споруди, повідомляє Newsweek.

Археологи дослідили іншу будівлю. Вони виявили на ній ієрогліфи, що свідчать про приналежність цього палацу фараону Рамзесу II. Вчені провели розкопки, під час яких було відкопано наріжні камені, які прикрашені символами фараона.

Історики вже назвали цю знахідку безпрецедентною. На думку вчених, таке близьке розташування споруд: храму та палацу підлягає подальшому вивченню. Завдяки цій знахідці вчені планують дослідити роль соборів у житті древніх єгиптян. Зазначається, що поховальний храм фараона Рамзеса IIІ також розташовувався поруч з королівським палацом.

Палац фараона Рамзеса II розкопали американські археологи у Єгипті. Фото: newsweek.com

Палац фараона Рамзеса II розкопали американські археологи у Єгипті. Фото: newsweek.com

Раніше повідомлялось, що археологи знайшли у Єгипті гробницю з 50-ю муміями. Цю знахідку вже назвали найбільшою у 2019 році.


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