Дворец фараона Рамзеса II раскопали американские археологи в Египте. Фото: vv-travel.ru

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Неизвестный ранее дворец Рамзеса II нашли американские археологи в Египте. Ученые проводили исследования храма фараона.

Во время раскопок на территории храма фараона археологи заметили каменную дорожку. Она вела ко входу в другое сооружение, сообщает Newsweek.

Археологи исследовали другое здание. Они обнаружили на нем иероглифы, которые свидетельствуют о принадлежности этого дворца фараону Рамзесу II. Ученые провели раскопки, во время которых были откопаны краеугольные камни, которые были украшены символами фараона.

Историки уже назвали эту находку беспрецедентной. По мнению ученых, такое близкое расположение сооружений: храма и дворца подлежит дальнейшему изучению. Благодаря этой находке ученые планируют исследовать роль соборов в жизни древних египтян. Отмечается, что погребальный храм фараона Рамзеса III также располагался рядом с королевским дворцом.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Египте гробницу с 50-й мумиями. Эту находку уже назвали крупнейшей в 2019 году.