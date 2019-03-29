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Украинка Билодид заняла второе место на соревнованиях в Тбилиси. Фото: Коррупция.Спорт

Украинка Билодид заняла второе место на соревнованиях в Тбилиси (ВИДЕО)

29 мар 2019, 19:55
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Украинская спортсменка Дарья Билодид заняла второе место на соревнованиях в Тбилиси. Сейчас в Грузии проходит Гран-при Тбилиси.

Украинка начала соревнования со второго раунда. Первыми ее соперницами были спортсменки из Польши и Франции, сообщает XSPORT.

В полуфинале украинка соревновалась с чемпионкой Европы спортсменкой из Венгрии Евой Черновицки. Билодид удалось одержать победу иппон, а ее соперница получила три предупреждения. В финале украинка соревновалась с француженкой Мелани Клемен. Противнице украинке удалось провести ваза-ари и иппон. Таким образом, француженка получила свое первое «золото».

Стоит отметить, что это первое поражение Билодид с августа 2017 года. После проигрыша в третьем раунде дебютного чемпионата мира по дзюдо украинка победила в 38 встречах и выиграла восемь турниров.


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