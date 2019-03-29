Українка Білодід посіла друге місце на змаганнях у Тбілісі. Фото: Коррупция.Спорт

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Ракурс

Українська спортсменка Дар’я Білодід посіла друге місце на змаганнях у Тбілісі. Наразі у Грузії триває Гран-прі Тбілісі.

Українка розпочала змагання із другого раунду. Першими її суперницями були спортсменки із Польщі та Франції, повідомляє XSPORT.

У півфіналі українка змагалася з чемпіонкою Європи спортсменкою з Угорщини Евою Черновіцкі. Білодід вдалося вибороти перемогу іппон, а її суперниця отримала три попередження. У фіналі українка змагалася з француженкою Мелані Клемен. Супротивниці українки вдалося провести ваза-арі та іппон. Таким чином, француженка здобула своє перше золото.

Варто зазначити, що це перша поразка Білодід з серпня 2017 року. Після програшу у третьому раунді дебютного чемпіонату світу з дзюдо українка здобула перемогу у 38 зустрічах та виграла вісім турнірів.