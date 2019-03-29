У Франції засудили чоловіка, який здавав житло терористам

У Франції заарештували чоловіка, який здавав житло терористам. Фото: Інше.ТВ

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Француза, який здавав житло терористам, засудили до чотирьох років в’язниці. Також суд позбавив його громадянських прав строком на п’ять років.

Апеляційний суд Парижа виніс вирок стосовно Джавада Бендауда, який здавав житло двом чоловікам, причетним до терактів у листопаді 2015 року у столиці Франції, повідомляє «Європейська правда», посилаючись Le Figaro.

Колегія з десяти суддів вирішила, що Бендауда знав про те, кому здає житло та що вони готують теракти.

Проте суд нижчої інстанції у лютому 2018 року висловив іншу думку. Служителі Феміди кримінального суду Парижа вирішили, що Бендауда не знав про те, що здає житло терористам та звільнили підозрюваного. Утім, цей вирок було оскаржено у апеляційному суді.

Нагадаємо, у листопаді 2015 року у пригороді Парижа сталася низка терактів: біля стадіону під час матчу пролунало кілька вибухів, у ресторані були розстріляні відвідувачі, а глядачів вистави у театрі взяли у заложники.