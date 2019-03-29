Найменших жаб виявили на Мадагаскарі. Фото: Reading.com.ua

https://racurs.ua/ua/n120057-naymenshyh-jab-vyyavyly-na-madagaskari-foto.html

Ракурс

Найменших жаб виявили вчені на Мадагаскарі. Науковці розділили їх на п’ять видів.

Дослідження на Мадагаскарі проводила міжнародна група вчених. Під час експедиції було знайдено п’ять видів міні-жаб, яких віднесли до сімейства узкокротів або мікроквакш, повідомляється в журналі PLoS ONE.

Виявлені жаби дійсно вражають своїми розмірами: найбільші досягають розмірів людського нігтя, а найменші — зернятка рису. Вчені дали назви родам жаб: Mini mum, Mini scule і Mini ature. Найменші розміри мають Mini mum, Mini scule, в довжину вони досягають 8−11 мм.

Один з учених, які проводили дослідження, Марк Шерц, заявив про складність класифікації маленьких жаб. За словами Шерца, через маленькі розміри жаби виглядають схожими, тому вчені часто відносять до одного виду особин різних родів.