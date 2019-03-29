Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Найменших жаб виявили на Мадагаскарі. Фото: Reading.com.ua

Найменших жаб виявили на Мадагаскарі (ФОТО)

29 бер 2019, 18:54
999

Найменших жаб виявили вчені на Мадагаскарі. Науковці розділили їх на п’ять видів.

Дослідження на Мадагаскарі проводила міжнародна група вчених. Під час експедиції було знайдено п’ять видів міні-жаб, яких віднесли до сімейства узкокротів або мікроквакш, повідомляється в журналі PLoS ONE.

Виявлені жаби дійсно вражають своїми розмірами: найбільші досягають розмірів людського нігтя, а найменші — зернятка рису. Вчені дали назви родам жаб: Mini mum, Mini scule і Mini ature. Найменші розміри мають Mini mum, Mini scule, в довжину вони досягають 8−11 мм.

Один з учених, які проводили дослідження, Марк Шерц, заявив про складність класифікації маленьких жаб. За словами Шерца, через маленькі розміри жаби виглядають схожими, тому вчені часто відносять до одного виду особин різних родів.

Найменших жаб виявили на Мадагаскарі. Фото: nplus1.ru

Найменших жаб виявили на Мадагаскарі. Фото: nplus1.ru


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні події за 29 березня: арештованих татар вивезли до Росії, а справу «Савченко-Рубана» направили до Верховного суду

Сьогодні адвокати кримських татар заявили про те, що місцеперебування полонених невідомо. Згідно з оприлюдненими даними, татар вивезли до Ростову

Новини України
18:17

Справу Савченко скеровано до Верховного суду

Обвинувальний акт у справі депутата Верховної Ради Надії Савченко та екс-глави організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали до Верховного суду. Їх обох прокуратура підозрює у підготовці терактів в українській столиці

Юридичні новини
15:41