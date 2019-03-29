Підбадьоритися можна від однієї думки про каву – вчені

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Ракурс

Підбадьоритися можна від однієї думки про каву. Вчені виявили, що будь-які образи, які нагадують про каву, здатні вплинути на мислення людини.

Дослідники встановили, що кава може не тільки впливати на організм людини фізично, а й має потужний психологічні вплив. При вигляді чашки кави або думки про гарячий напій мозок людини отримує таке ж збудження, якби людина дійсно його випила. Результати свого дослідження вчені опублікували в журналі Consciousness and Cognition, передає naked-science.

Такий сильний вплив кави пояснюється фіксованою установкою на каву, що склалася в суспільстві. Щоб з’ясувати вплив напою на людський організм вчені провели чотири дослідження, працюючи з представниками східної і західної культур. Вчені виявили, що учасники експерименту, яким будь-яким чином нагадували про каву, сприймали час як більш короткий і були більш сфокусовані.

Дослідники наполягають, що фізіологічне збудження виникає не через каву, а в результаті праймінга (установки). У Західній культурі існує маса образів, пов’язаних з кавою. Наприклад, в Північній Америці поширений образ бізнесмена з потрійним еспресо, який поспішає на ділову зустріч. В інших культурах є свої установки і образи.

Надалі вчені планують детально вивчити вплив праймінга на людину, а також установки, пов’язані з певними видами продуктів.

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