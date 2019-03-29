Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Підбадьоритися можна від однієї думки про каву – вчені

Підбадьоритися можна від однієї думки про каву — вчені

29 бер 2019, 18:27
999

Підбадьоритися можна від однієї думки про каву. Вчені виявили, що будь-які образи, які нагадують про каву, здатні вплинути на мислення людини.

Дослідники встановили, що кава може не тільки впливати на організм людини фізично, а й має потужний психологічні вплив. При вигляді чашки кави або думки про гарячий напій мозок людини отримує таке ж збудження, якби людина дійсно його випила. Результати свого дослідження вчені опублікували в журналі Consciousness and Cognition, передає naked-science.

Такий сильний вплив кави пояснюється фіксованою установкою на каву, що склалася в суспільстві. Щоб з’ясувати вплив напою на людський організм вчені провели чотири дослідження, працюючи з представниками східної і західної культур. Вчені виявили, що учасники експерименту, яким будь-яким чином нагадували про каву, сприймали час як більш короткий і були більш сфокусовані.

Дослідники наполягають, що фізіологічне збудження виникає не через каву, а в результаті праймінга (установки). У Західній культурі існує маса образів, пов’язаних з кавою. Наприклад, в Північній Америці поширений образ бізнесмена з потрійним еспресо, який поспішає на ділову зустріч. В інших культурах є свої установки і образи.

Надалі вчені планують детально вивчити вплив праймінга на людину, а також установки, пов’язані з певними видами продуктів.

Читайте також: Капсулы vs зерна: выбираем кофемашину


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні події за 29 березня: арештованих татар вивезли до Росії, а справу «Савченко-Рубана» направили до Верховного суду

Сьогодні адвокати кримських татар заявили про те, що місцеперебування полонених невідомо. Згідно з оприлюдненими даними, татар вивезли до Ростову

Новини України
18:17

Справу Савченко скеровано до Верховного суду

Обвинувальний акт у справі депутата Верховної Ради Надії Савченко та екс-глави організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали до Верховного суду. Їх обох прокуратура підозрює у підготовці терактів в українській столиці

Юридичні новини
15:41