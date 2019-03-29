Головні події за 29 березня: арештованих татар вивезли до Росії, а справу «Савченко-Рубана» направили до Верховного суду

Головні події за 29 березня. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/ua/n120055-golovni-podiyi-za-29-bereznya-areshtovanyh-tatar-vyvezly-do-rosiyi-a-spravu-savchenko-rubana.html

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Головною подією сьогодні, 29 березня, стало вивезення арештованих кримських татар до Росії. Спочатку адвокати полонених татар почали повідомляти про те, що їхні підзахисні більше не перебувають у СІЗО і у них немає з ними зв’язку. Пізніше з’явилась інформація щодо вивезення полонених до Ростову. Зазначимо, щонайменше 20 кримських татар було затримано за підозрою в участі у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Сьогодні у Брюсселі голова правління НАК «Нафтогазу України» Андрій Коболєв розповів, що робитимуть у компанії у разі припинення транзиту російського газу через територію України. Так, у компанії зазначили, що збираються розвивати мережу сховищ газу та збільшувати імпорт зрідженого газу з Європи. Також Коболєв висловив припущення, що «Північний потік-2» не почне працювати з 1 січня 2020 року, дати коли завершується контракт з «Нафтогазом» щодо транзиту.

Київський апеляційний суд скерував до Верховного суду справу «Савченко-Рубана» для візначення підсудності. На думку колегії суддів, їхній суд не має права вирішувати питання про направлення провадження у «справі Савченко-Рубана» з однієї судової інстанції до іншої, оскільки вчинені підозрюваними злочини здійснювались у межах територіальної юрисдикції різних апеляційних судів.

У СБУ сьогодні прокоментували зберігання російсько-зенітного комплексу «Печора» в порту на Одещині. У спецслужбі повідомили, що блокували міжнародний канал постачання Росією озброєнь у країни, щодо яких діють санкції ООН. Зазначається, що Росія використовувала українські порти для транзитних поставок озброєння у треті країни. Спецслужба встановлює всі обставини зберігання російської зброї в українському порту.

Сьогодні відбулося чергове голосування щодо Brexit у Великі Британії. Британський парламент утретє відмовився підтримати угоду про вихід з ЄС. Проти угоди щодо Brexit висловилися 344 депутати Палати громад. Проте зазначається, що сьогоднішнє голосування не було зобов’язуючим. У Лондоні не виключають, що парламентарі зберуться наступного тижня щодо вирішення питання Brexit.