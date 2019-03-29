У «Нафтогазі» розповіли, що робитимуть у разі припинення транзиту російського газу. Фото: Фокус.ua

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НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість припинення транзиту російського газу Україною та вживає необхідних заходів для забезпечення енергетичної безпеки нашої країни.

У компанії вже розробили «план В», якщо «Газпром» припинить поставки газу територією України, повідомив сьогодні голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв під час круглого столу в Брюсселі, передає «Укрінформ».

За словами Коболєва, компанія отримала пропозицію щодо створення додаткових сховищ газу на території України, що забезпечить енергетичну безпеку країни. У «Нафтогазі» розглядають і можливість постачання газу до України іншими шляхами, зокрема, через європейських дилерів. Також імпорт зрідженого газу зможе замінити російський.

При цьому голова правління «Нафтогазу» переконаний, що «Північній потік-2» не буде введено в експлуатацію до 1 січня 2020 року — часу, коли завершиться дія контракту між Україною та Росією щодо транзиту газу. Позиція Данії з цього питання відтермінує початок роботи газогону. Таким чином «Газпрому» доведеться або продовжувати контракт із «Нафтогазом», або зменшувати обсяги постачання газу до Європи.

Нагадаємо, газотранспортну систему «Північній потік-2» будує Росія через країни Балтії та Польщу для того, щоб постачати газ до Європи. Введення в експлуатацію «Північного потоку-2» загрожує Україні втратою статусу країни-транзитера.