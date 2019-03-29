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Ігор Кононенко судитиметься з «Радіо Свободою». Фото: 112 Україна

У Порошенка відреагували на «енергетичне» розслідування «Схем»: Кононенко подасть до суду

29 бер 2019, 16:37
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Позов проти «Радіо Свобода» до закордонного суду подасть представник команди чинного президента Петра Порошенка, нардеп Ігор Кононенко.

Народний депутат судитиметься через опубліковане журналістське розслідування програми «Схеми», в якому сам Кононенко фігурує як учасник незаконних оборудок на українському енергетичному ринку. Про це 29 березня на брифінгу в Києві заявив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє «Українська правда».

Спікер президентської команди стверджує, що скандальний сюжет програми «Схеми» — це ніщо інше, як брудні політичні технології перед виборами. За словами Медведєва, опубліковане розслідування — це насправді інформація кількарічної давнини, яку, ймовірно, журналістам надало джерело в одному з правоохоронних відомств.

Саме тому фігурант цього сюжету Кононенко найближчим часом позиватиметься до закордонного суду проти «Радіо Свобода», наголосив Медведєв. Нардеп вважає, що інформація, зазначена в розслідуванні, «недостовірна і виготовлена з грубим порушенням журналістських стандартів».

Раніше повідомлялося, що програма «Схеми» оприлюднила журналістське розслідування, в якому йшлося про бізнес-відносини колишнього нардепа, екс-глави правління холдингової компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова, який утік з України, з першим заступником голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком. Журналісти стверджують, що Крючков віддавав представнику партії президента 50−75% доходів, які були отримані внаслідок незаконних корупційних оборудок на енергетичному ринку України.

Як відомо, 31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Участь у перегонах за крісло глави держави беруть 38 кандидатів. Соціологи стверджують, що в трійці лідерів перебувають шоумен Володимир Зеленський, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко.


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