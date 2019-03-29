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Зберігання ракет до комплексу "Печора" в порту на Одещині прокоментувала СБУ

Зберігання російських ракет в порту на Одещині прокоментувала СБУ (ФОТО)

29 бер 2019, 16:03
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Зберігання російських ракет до зенітно-ракетного комплексу «Печора» в порту на Одещині прокоментувала Служба безпеки України.

У прес-службі СБУ 29 березня заявили, що блокували міжнародний канал постачання Росією озброєнь у країни, щодо яких діють санкції ООН.

Спецслужби виявили місця незаконного зберігання 36 ракет 5В27Д до ЗРК С-125 «Печора», які належать ВАТ «Рособоронекспорт». Крім того, оперативники СБУ додатково вилучили в одному з портів арсенал зброї — гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні міни МОН-100 та тротилові шашки загальною вагою понад 200 кг. Знайшли й гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до ПГ-7ПМ, коробки із електродетонаторами та підривачі МВЧ-62.

Зберігання ракет до комплексу "Печора" в порту на Одещині прокоментувала СБУ

Зберігання ракет до комплексу "Печора" в порту на Одещині прокоментувала СБУ

Військовий вантаж ВАТ «Рособоронекспорт» зберігався не відповідно до найменування, а лише за кількістю тари та орієнтовною вагою.

В СБУ стверджують, що РФ використовувала українські порти для транзитних поставок озброєння у треті країни. Спецслужба встановлює всі обставини зберігання російської зброї в українському порту.

Зберігання ракет до комплексу "Печора" в порту на Одещині прокоментувала СБУ

Нагадаємо, що 27 березня російський ракетний комплекс виявили у морському порту Одеської області. Комплекс С-125 «Печора», до складу якого входять 36 зенітних ракет, виявили співробітники СБУ і Військової прокуратури під час проведення інвентаризації.

Знайдені ракети класу «земля-повітря» заарештували і мають намір терміново передати в розпорядження ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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