Находку российских ракет к комплексу "Печора" в украинском порту прокомментировала СБУ

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Хранение российских ракет в зенитно-ракетного комплекса «Печора» в порту в Одесской области прокомментировала Служба безопасности Украины.

В пресс-службе СБУ 29 марта заявили, что блокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН.

Спецслужбы обнаружили места незаконного хранения 36 ракет к ЗРК С-125 «Печора», принадлежащие ОАО «Рособоронэкспорт». Кроме того, оперативники СБУ дополнительно изъяли в одном из портов арсенал оружия — гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мині МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более 200 кг. Нашли и гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда, коробки с электродетонаторами и взрыватели.

Военный груз ОАО «Рособоронэкспорт» сохранялся не в соответствии с наименованием, а только по количеству тары и ориентировочному весу.

В СБУ утверждают, что РФ использовала украинские порты для транзитных поставок вооружения в третьи страны. Спецслужба устанавливает все обстоятельства хранения российского оружия в украинском порту.

Напомним, что 27 марта российский ракетный комплекс обнаружили в морском порту Одесской области. Комплекс С-125 «Печора», в состав которого входят 36 зенитных ракет, нашли сотрудники СБУ и Военной прокуратуры при проведении инвентаризации. Найденные ракеты класса «земля-воздух» арестовали и намерены срочно передать в распоряжение ВСУ.