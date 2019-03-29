Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Находку российских ракет к комплексу "Печора" в украинском порту прокомментировала СБУ

Хранение российских ракет в украинском порту прокомментировала СБУ (ФОТО)

29 мар 2019, 16:03
999

Хранение российских ракет в зенитно-ракетного комплекса «Печора» в порту в Одесской области прокомментировала Служба безопасности Украины.

В пресс-службе СБУ 29 марта заявили, что блокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН.

Спецслужбы обнаружили места незаконного хранения 36 ракет к ЗРК С-125 «Печора», принадлежащие ОАО «Рособоронэкспорт». Кроме того, оперативники СБУ дополнительно изъяли в одном из портов арсенал оружия — гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мині МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более 200 кг. Нашли и гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда, коробки с электродетонаторами и взрыватели.

Находку российских ракет в украинском порту прокомментировала СБУ

Находку российских ракет к комплексу "Печора" в украинском порту прокомментировала СБУ

Военный груз ОАО «Рособоронэкспорт» сохранялся не в соответствии с наименованием, а только по количеству тары и ориентировочному весу.

В СБУ утверждают, что РФ использовала украинские порты для транзитных поставок вооружения в третьи страны. Спецслужба устанавливает все обстоятельства хранения российского оружия в украинском порту.

Находку российских ракет к комплексу "Печора" в украинском порту прокомментировала СБУ

Напомним, что 27 марта российский ракетный комплекс обнаружили в морском порту Одесской области. Комплекс С-125 «Печора», в состав которого входят 36 зенитных ракет, нашли сотрудники СБУ и Военной прокуратуры при проведении инвентаризации. Найденные ракеты класса «земля-воздух» арестовали и намерены срочно передать в распоряжение ВСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

У Порошенко отреагировали на «энергетическое» расследование «Схем»: Кононенко подаст в суд

Депутат Верховной Рады Игорь Кононенко решил судиться с журналистами «Радіо Свобода». Политик считает, что авторы программы «Схемы» распространили недостоверную информацию о его причастности к аферам в энергетике

Правовые новости
16:37

Деньги на выборы: кто пополнял фонды Порошенко, Тимошенко и Зеленского — анализ финотчетов от ЧЕСТНО (ИНФОГРАФИКА)

Фонды кандидатов наполнялись собственными средствами (35,5%), деньгами партий (27,6%), вкладами физических (33,3%) и юридических лиц (3,6%). Порошенко сам финансировал кампанию, Тимошенко дала деньги партия, а Зеленскому сбрасывались люди

Новости Украины
13:37