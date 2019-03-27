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Ракурс
Российский ракетный комплекс обнаружили в украинском морпорту. Фото: Милитари Ревю

Российский ракетный комплекс обнаружили в украинском морпорту (ВИДЕО)

27 мар 2019, 16:47
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В морском порту Одесской области обнаружили российский ракетный комплекс С-125 «Почора», в состав которого входят 36 зенитных ракет. Находку обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военной прокуратуры во время проведения инвентаризации.

Найденные ракеты класса «земля-воздух» уже арестовали согласно решению суда. Ракетный комплекс планируют передать в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее письмо было передано правительству с подписью министра обороны Украины на одобрение. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на заседании правительства, передает «Украинская правда».

Ожидается, что после позитивного распоряжения Кабинета министров Украины комплекс в течение недели передадут на вооружение ВСУ для боевого применения.

Отметим, что предложение ВСУ было поддержано правительством и вооружение передадут на баланс ведомства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выложил в социальную сеть Facebook видео ракетного комплекса.

Как ранее сообщал «Ракурс» в сентябре прошлого года в Киеве обнаружили тайник с вывезенными из зоны боевых действий на Донбассе гранатометами. По информации СБУ, это оружие привез из зоны АТО один из жителей столицы, его планировали использовать в противоправной деятельности.


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