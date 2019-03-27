Владимира Балуха поместили в карцер. Фото: LIGA.net

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Владимир Балух сейчас находится в карцере в СИЗО российской Твери.

Региональный координатор российского движения «Открытая Россия» и активист Артем Важенков решил навестить украинского политического узника, но не смог увидеться с Балухом. Для украинца отказались брать передачу, сославшись на то, что он находится в карцере. Об этом 27 марта сообщила журналистка Виктория Ивлева на собственной странице в Facebook.

«Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух находится в карцере и передача ему не предусмотрена», — говорится в сообщении.

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух сейчас находится в СИЗО № 1 российского города Тверь.

Напомним, российские оккупанты задержали Балуха в Крыму в декабре 2016 года из-за якобы найденных во время обысков в его доме в селе Серебрянка Раздольненского района патроны и тротиловые шашки. В августе 2017 года его приговорили к почти четырем годам лишения свободы.

В июле 2018 года подконтрольный России суд в Крыму приговорил Балуха к пяти годам колонии за якобы дезорганизацию работы следственного изолятора, где содержался политзаключенный. С февраля этого года Балуха активно переводят из одной колонии в другую. Так, 24 февраля Балух уже был в Армавире, 7 марта в Воронеже, а 10 марта — в Ярославле.