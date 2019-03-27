Володимира Балуха помістили в карцер. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Володимир Балух наразі перебуває в карцері в СІЗО російської Твері.

Регіональний координатор російського руху «Відкрита Росія» та активіст Артем Важенков вирішив провідати українського політичного в’язня, але не зміг побачитися з Балухом. Для українця відмовилися брати передачу, зіславшись на те, що він перебуває у карцері. Про це 27 березня повідомила журналістка Вікторія Івлєва на власній сторінці в Facebook.

«Артем намагався передати для Балуха передачу, яку не прийняли, а Артему повідомили, що Балух перебуває в карцері і передача йому не передбачена», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, український політв’язень Володимир Балух наразі перебуває в СІЗО № 1 російського міста Твер.

Нагадаємо, російські окупанти затримали Балуха в Криму в грудні 2016 року через нібито знайдені під час обшуків в його помешканні в селі Серебрянка Роздольненського району патрони та тротилові шашки. У серпні 2017 року його засудили до майже чотирьох років позбавлення волі.

У липні 2018 року підконтрольний Росії суд у Криму засудив Балуха до п’яти років колонії за нібито дезорганізацію роботи слідчого ізолятора, де утримували політв’язня. З лютого цього року Балуха активно переводять з однієї колонії в іншу. Так, 24 лютого Балух вже був в Армавірі, 7 березня у Воронежі, а 10 березня — у Ярославлі.