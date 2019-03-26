Володимир Балух, фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/ua/n119897-agresiya-rosiyi-stalo-vidomo-de-okupanty-utrymuut-krymskogo-politv-yaznya-volodymyra-baluha.html

Ракурс

Український політв’язень Володимир Балух наразі перебуває в СІЗО № 1 російського міста Твер.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Тараса Омельченка.

За наявною в адвоката інформацією, Балуха досі не розподілили для направлення в колонію. Ймовірно, політв’язня відправлять до Виправної колонії № 4 у місті Торжок (Тверська область РФ).

Балуха окупанти затримали в Криму в грудні 2016 року через нібито знайдені під час обшуків в його помешканні в селі Серебрянка Роздольненського району патрони та тротилові шашки. У серпні 2017 року його засудили до майже чотирьох років позбавлення волі. У липні 2018 року контрольований Росією Роздольненський райсуд Криму виніс ще один вирок стосовно Балуха — п’ять років колонії та штраф за нібито дезорганізацію роботи СІЗО, де утримували політв’язня.

18 лютого 2019 року Балуха без його згоди етапували з території окупованого Криму в Краснодар, що є не лише порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, котра забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта, а й навіть російського законодавства, яке вважає Крим одним із суб'єктів Російської Федерації. Згідно з російськими законами, в’язні мають відбувати термін покарання в пенітенціарних закладах того суб'єкта РФ, де проживали або були засудженні.

24 лютого Балух вже був в Армавірі, 7 березня у Воронежі, а 10 березня — у Ярославлі.