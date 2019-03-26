Владимир Балух, фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/n119897-agressiya-rossii-stalo-izvestno-gde-okkupanty-uderjivaut-krymskogo-politzakluchennogo-vladimira.html

Ракурс

Украинский политзаключенный Владимир Балух сейчас находится в СИЗО № 1 российского города Тверь.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Тараса Омельченко.

По имеющейся у адвоката информации, Балуха до сих пор не распределили для направления в колонию. Вероятно, политзаключенного отправят в исправительную колонию № 4 в городе Торжок (Тверская область РФ).

Балуха оккупанты задержали в Крыму в декабре 2016 года за якобы найденные во время обысков в его доме в селе Серебрянка Раздольненского района патроны и тротиловые шашки. В августе 2017 года его приговорили к почти четырем годам лишения свободы. В июле 2018 года контролируемый Россией Раздольненский районный суд Крыма вынес еще один приговор в отношении Балуха — пять лет колонии и штраф за якобы дезорганизацию работы СИЗО, где содержали политзаключенного.

18 февраля 2019 года Балуха без его согласия этапировали с территории оккупированного Крыма в Краснодар, что является не только нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта, но и даже российского законодательства, которое считает Крым одним из субъектов Российской Федерации. Согласно российским законам, узники должны отбывать срок наказания в пенитенциарных учреждениях того субъекта РФ, где проживали или были осуждены.

24 февраля Балух уже был в Армавире, 7 марта в Воронеже, а 10 марта — в Ярославле.