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Ракурс
В Борисполе строитель выпал из люльки автокрана и погиб

В Борисполе строитель выпал из люльки автокрана и погиб (ФОТО, ВИДЕО)

26 мар 2019, 14:59
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В Борисполе (Киевская область) произошел несчастный случай — строитель выпал из люльки автокрана и погиб.

Смерть 42-летнего мужчины была мгновенной, сообщается на видео «Информатора».

Трагедия произошла 26 марта примерно в 10.00. Погибший строитель со своей бригадой восстанавливал стену дома, которая упала в результате непогоды, бушевавшей в Киевской области в начале месяца.

Мужчина находился на высоте шестого этажа в люльке автомобильного подъемника. По неизвестным причинам строитель выпал из подъемника и упал на землю.

В Борисполе строитель выпал из люльки автокрана и погиб

От полученных травм строитель скончался на месте. Высотные работы он осуществлял сам. Причины и детали инцидента уточняет полиция.

В Борисполе строитель выпал из люльки автокрана и погиб

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Одессе 1 апреля 2018 года во время празднования традиционной «Юморины» на мужчину внезапно упал фрагмент фасада, когда он проходил мимо здания. Часть конструкции дома рухнула мужчине на голову и он потерял сознание.

Источник: Ракурс


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