У Борисполі будівельник випав з люльки автокрана і загинув

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Ракурс

У Борисполі (Київська область) стався нещасний випадок — будівельник випав з люльки автокрану і загинув.

Смерть 42-річного чоловіка була миттєвою, повідомляється на відео «Інформатора».

Трагедія сталася 26 березня приблизно о 10.00. Загиблий будівельник зі своєю бригадою відновлював стіну будинку, яка впала внаслідок негоди, що вирувала на Київщині на початку місяця. Чоловік перебував на висоті шостого поверху у колисці автомобільного підйомника. З невідомих причин будівельник випав з підйомника і впав на землю.

Від отриманих травм будівельник помер на місці. Висотні роботи він здійснював сам. Причини і деталі інциденту уточнює поліція.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Одесі 1 квітня 2018 року під час святкування традиційної «Гуморини» на чоловіка раптово впав фрагмент фасаду, коли він проходив повз будівлю. Частина конструкції будинку звалилася чоловікові на голову і він знепритомнів.