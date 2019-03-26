Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Борисполі будівельник випав з люльки автокрана і загинув

У Борисполі будівельник випав з люльки автокрана і загинув (ФОТО, ВІДЕО)

26 бер 2019, 14:59
999

У Борисполі (Київська область) стався нещасний випадок — будівельник випав з люльки автокрану і загинув.

Смерть 42-річного чоловіка була миттєвою, повідомляється на відео «Інформатора».

Трагедія сталася 26 березня приблизно о 10.00. Загиблий будівельник зі своєю бригадою відновлював стіну будинку, яка впала внаслідок негоди, що вирувала на Київщині на початку місяця. Чоловік перебував на висоті шостого поверху у колисці автомобільного підйомника. З невідомих причин будівельник випав з підйомника і впав на землю.

У Борисполі будівельник випав з люльки автокрана і загинув

Від отриманих травм будівельник помер на місці. Висотні роботи він здійснював сам. Причини і деталі інциденту уточнює поліція.

У Борисполі будівельник випав з люльки автокрана і загинув

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Одесі 1 квітня 2018 року під час святкування традиційної «Гуморини» на чоловіка раптово впав фрагмент фасаду, коли він проходив повз будівлю. Частина конструкції будинку звалилася чоловікові на голову і він знепритомнів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Європарламенті розпочалися дебати, присвячені російській окупації Криму (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У вівторок, 26 березня, в Європейському парламенті розпочалися політичні дебати, присвячені п’ятій річниці окупації Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації

Новини України
23:13   26 бер

Кривава ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію на вирок суду та змінила адвоката

Мешканка Харкова Олена Зайцева, яку суд визнав винною та засудив до 10 років позбавлення волі за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, подала апеляцію на ухвалу служителів Феміди

Юридичні новини
20:07   26 бер