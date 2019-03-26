Бойовика ДНР схопили на адмінмежі з Кримом. Фото: Главред

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Бойовика ДНР, який у 2014 році воював у складі терористичного батальйону так званої Руської православної армії, затримали українські правоохоронці на адмінмежі з Кримом.

Бойовик прибув до контрольного пункту «Чонгар» та мав намір потрапити з тимчасово окупованого Криму на територію України, повідомляють у прес-службі Державної прикордонної служби.

Під час перевірки його особи правоохоронці встановили, що громадянин України уродженець Кіровоградщини протягом тривалого часу проживав з родиною в Росії. За його словами, він у 2014 році повертався до України через закритий на той час пункт пропуску «Успенка». Під час перетину кордону його завербували представники російських спецслужб.

Після розподілу його направили до батальйону Руської православної армії, там отримав позивний «Домовий». Він брав участь у боях з українськими військовими на території так званої ДНР.

Затриманого українця правоохоронці передали представникам Національної поліції АР Криму.