Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабель урядового зв'язку викрали з колектора поблизу Кремля
З-під носа Путіна: кабель урядового зв’язку викрали з колектора поблизу Кремляhttps://racurs.ua/ua/n119894-z-pid-nosa-putina-kabel-uryadovogo-zv-yazku-vykraly-z-kolektora-poblyzu-kremlya.htmlРакурс
У центрі Москви з технологічного колектора поблизу Кремля вкрали фрагмент кабелю урядового зв’язку.
Крадіжку виявили 25 березня, повідомляє РБК з посиланням на джерело в управлінні МВС Москви, а також на співрозмовника в територіальному відділі поліції.
У центрі російської столиці проводять капремонт і заяву про зникнення кількох метрів кабелю написав один із робітників. За його словами, фрагмент кабелю вкрали в колекторі на Василівському узвозі поруч з Великим Москворецким мостом — це за кілька десятків метрів від Кремля.
Поліція опитала будівельників і переглянула камери відеоспостереження. З`ясувалося, що відеоспостереження на місці крадіжки відсутнє.
Канал урядового зв’язку використовується для потреб органів державної влади та забезпечує конфіденційність інформації, що передається. У Росії за його роботу відповідає Служба спеціального зв’язку та інформації Федеральної служби охорони РФ.
«Ракурс» восени 2018 року повідомляв, що в Оренбурзі затримали чоловіка, який проник в офіс приватної фірми, щоб обікрасти його, і заснув. В одному з кабінетів знайшли чоловіка, що мирно спав у шкіряному кріслі директора. У нього виявили набір викруток, кусачки, молоток, обценьки, зв’язку ключів і пакет з грошима.
Загрузка...