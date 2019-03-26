Кабель урядового зв'язку викрали з колектора поблизу Кремля

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Ракурс

У центрі Москви з технологічного колектора поблизу Кремля вкрали фрагмент кабелю урядового зв’язку.

Крадіжку виявили 25 березня, повідомляє РБК з посиланням на джерело в управлінні МВС Москви, а також на співрозмовника в територіальному відділі поліції.

У центрі російської столиці проводять капремонт і заяву про зникнення кількох метрів кабелю написав один із робітників. За його словами, фрагмент кабелю вкрали в колекторі на Василівському узвозі поруч з Великим Москворецким мостом — це за кілька десятків метрів від Кремля.

Поліція опитала будівельників і переглянула камери відеоспостереження. З`ясувалося, що відеоспостереження на місці крадіжки відсутнє.

Канал урядового зв’язку використовується для потреб органів державної влади та забезпечує конфіденційність інформації, що передається. У Росії за його роботу відповідає Служба спеціального зв’язку та інформації Федеральної служби охорони РФ.

«Ракурс» восени 2018 року повідомляв, що в Оренбурзі затримали чоловіка, який проник в офіс приватної фірми, щоб обікрасти його, і заснув. В одному з кабінетів знайшли чоловіка, що мирно спав у шкіряному кріслі директора. У нього виявили набір викруток, кусачки, молоток, обценьки, зв’язку ключів і пакет з грошима.